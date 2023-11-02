تمديد شراكة «أبوظبي الرياضي» و«دي بي ورلد للغولف»

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي ومجموعة الجولة الأوروبية للغولف تمديد شراكتهما لتضمن تواجد بطولة أبوظبي للغولف ضمن جدول «جولة دي بي ورلد للغولف» لمدة خمس سنوات أخرى حتى عام 2028. ومن المقرر أن تبدأ البطولة التي تعتبر أحد أحداث سلسلة رولكس حقبة تاريخية جديدة، مع تجديد موعدها في الجدول الزمني الدولي لـ«جولة دي بي ورلد» لعام 2024.

ووقع أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف حمد العواني، وجاي كينينجز، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «جولة دي بي ورلد»، الاتفاقية الجديدة في مقر جولة «دي بي ورلد» في نادي وينتوورث في إنجلترا. وتُقام النسخة الـ19 من بطولة أبوظبي، في نادي ياس لينكس في جزيرة ياس، وستنتقل من موعدها التقليدي في يناير لتقام من 7 إلى 10 نوفمبر العام المقبل.

وسيبلغ مجموع الجوائز المالية لهذين الحدثين 19 مليون دولار أميركي.