الوهيبي: البطولة العربية للسباحة إعداد جيد للمنتخب

أكد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة العربية رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد السباحة، عبدالله الوهيبي، أهمية مشاركة المنتخب الوطني في البطولة العربية للسباحة، التي أسدل عليها الستار أول من أمس في أبوظبي، وشهدت حصول الإمارات على ميدالية كانت من نصيب ميرا الشحي (16 عاماً).

وتوّج منتخبا الجزائر ولبنان بطلان للبطولة العربية للسباحة السادسة للرجال والسيدات على التوالي، التي أقيمت في أبوظبي خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الماضي، بتنظيم اتحاد الإمارات للسباحة، ودعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات المائية، وبمشاركة 140 سباحاً وسباحة من 16 دولة عربية.

وقال الوهيبي، لـ«الإمارات اليوم»: «هناك استفادة كبيرة للمنتخب من هذه المشاركة، وتُعدّ إعداداً لجيل جديد من السباحين الصغار المشاركين في البطولة، الذين لم يتخط أعمارهم 16 عاماً، وهو ما يضمن أفضل احتكاك للبطولات المقبلة. الفترة المقبلة تشهد العديد من البطولات سواء البطولة العربية للمراحل السنية أو بطولة آسيا، إضافة إلى (الأولمبياد)، وكل هذه البطولات لإعداد جيل جديد من السباحين».