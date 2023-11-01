العروبة يحافظ على صدارة «الهواة».. والظفرة يتذوق الهزيمة الأولى

حافظ العروبة على صدارته لدوري الدرجة الأولى في ختام الجولة السابعة التي أقيمت يومي السبت والأحد الماضيين، بعد فوزه خارج الديار على مضيفه الذيد بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى النقطة 19. واستفاد العروبة من الهدية التي قدّمها له جاره الفجيرة، الذي فاز على الظفرة 4-3، ليوسّع العروبة الفارق بينه وبين دبا الحصن صاحب المركز الثاني إلى أربع نقاط، بعد فوز أبناء الحصن على العربي بثلاثية نظيفة، كما عزز العروبة سلسلة نتائجه الإيجابية بعدم تعرّضه للخسارة في سبع مباريات متتالية منذ انطلاق الموسم. كما شهدت الجولة تألق حارس العروبة عبدالله صنقور، ولاعب الفجيرة محمد سالم.

وأسفرت نتائج بقية المباريات عن فوز دبا الفجيرة على «غلف يونايتد» بهدفين نظيفين، وفوز التعاون على سيتي 3-1، وبالنتيجة نفسها فاز «غلف إف سي» على الرمس، وتعادل مصفوت مع الجزيرة الحمراء من دون أهداف، ومسافي مع الحمرية بهدف لمثله.

وشهدت الجولة السابعة عدداً من المشاهد أبرزها تعرض الظفرة لأول خسارة في بطولة الدوري، وأول انتصار لمدرب الفجيرة، الصربي ماركوف. ونجح فريق التعاون في تحقيق سلسلة نتائج إيجابية وضعته بين أصحاب المراكز الأربعة الأولى في مشهد غير مسبوق لفريق التعاون. وواصل فريق «غلف أف سي» صحوته بتحقيق الفوز على الرمس، معوّضاً البداية المتواضعة للفريق خلال الجولات الأربع الأولى، وواصل لاعب الظفرة الإنجليزي بينيك افوبي صدارة الهدافين برصيد ستة أهداف، بعد أن سجل في مرمى الفجيرة، ويأتي لاعب دبا الفجيرة، عامر عمر، في صدارة الهدافين المواطنين بثلاثة أهداف بعد أن هز شباك «غلف يونايتد».

الأبرز في الجولة السابعة

1- عبدالله يوسف صنقور (العروبة): أفضل حارس مرمى بعد تمكّنه من التصدي لهجمات خطرة وإسهامه في الحفاظ على شباكه نظيفة، وقيادة فريقه للفوز على الذيد.

2- يعد مدرب دبا الحصن التونسي عثمان النجار أفضل مدرب أجنبي في الجولة، بعد أن قاد فريقه للفوز على العربي بثلاثية نظيفة، ووصل إلى المركز الثاني وقدّم فريقه بمستوى فني عالٍ.

3- أفضل مدرب مواطن: مدرب التعاون بدر طبيب، بعد أن قاد فريقه لفوز مهم مهّد لاحتلال المركز الرابع في الترتيب، محققاً أفضل بداية في تاريخ النادي.

4- أفضل لاعب مواطن: لاعب الفجيرة محمد سالم بعد تسجيله هدف فوز فريقه على الظفرة، وتحقيق نتيجة مهمة للفجيرة، وتقديمه مستويات متصاعدة.

5- أفضل لاعب أجنبي: لاعب التعاون البرازيلي ألكساندر ميديروس بعد أن قدّم أداء فنياً لافتاً للنظر وسجل أول «هاتريك» في الموسم الحالي.

• لاعب الظفرة بينيك افوبي في صدارة الهدافين برصيد ستة أهداف.