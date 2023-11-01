رمسـة مـلاعب

إحراج

تعرّض لاعب أجنبي لموقف محرج أثناء مغادرته ملعب مباراة فريقه في الجولة الماضية في الدوري، بعدما رفض أمن الملعب عودته إلى الاستاد، بسبب عدم ارتدائه البطاقة الخاصة بدخول المباريات، إذ حاول اللاعب التأكيد على أن البطاقة مع مسؤول الفريق قبل أن يتدخل إداري ويحلّ الأزمة.

تجاهل

تجاهل رئيس مجلس إدارة أحد أندية المحترفين، الرد على اتصالات تلقاها بشأن مهاجمه المطلوب للانتقال إلى نادٍ عربي، وتحديداً من مصر، للتعاقد مع المهاجم الذي برز بشكل لافت في الجولات الست الماضية، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إذ لم يُبد رداً قاطعاً على العرض.

اعتراض

تعالت أصوات جماهير من نادي الشارقة تعترض على موعد إقامة مباراة الجزيرة ضد الشارقة، والمقررة غداً الخميس عند الساعة 16:45 مساءً، لعدم مناسبة الموعد مع الانتقال من الشارقة إلى أبوظبي عقب انتهاء الدوام الرسمي.