اليماحي يعود إلى عجمان بعد انقطاع 6 أشهر

توقع مدافع عجمان وليد اليماحي، عودته إلى صفوف الفريق اعتباراً من الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين أمام خورفكان، بعد غياب دام أكثر من ستة أشهر، قضاها داخل غرف العمليات، وفي مراكز التأهيل والأندية الصحية للتعافي من الإصابة بكسر مُضاعف في القدم، خلال مباراة العين في الجولة 14 للدوري من الموسم الماضي، اضطر معه لإجراء أكثر من عملية جراحية.

وقال مدافع عجمان لـ«الإمارات اليوم» إنه أصبح جاهزاً للمشاركة في لقاءات عجمان، بعدما حصل على الضوء الأخضر من الطبيب المعالج، وانتظم في التدريبات خلال الأسبوعين الماضيين، وقد استعدت خلالهما الجاهزية الصحية والبدنية منذ أكثر أسبوعين.

وأضاف: «الطبيب المُعالج منحني الضوء الأخضر منذ فترة للدخول في التدريبات الجماعية مع بقية لاعبي عجمان، وبالفعل شاركت لفترة في التدريبات وبصورة طبيعية، وما أحتاجه فقط هو اكتساب لياقة المباريات، وقد اتفقت مع المدرب الروماني دانييل ايسايلا على انتظار فترة التوقف التي ستعقب الجولة السابعة للعب مع البرتقالي في المباريات الودية، التي سيخوضها خلال فترة الأجندة الدولية».

وعن أسباب تراجع نتائجه وأدائه البرتقالي عطفاً على الموسم الماضي، قال اليماحي: «هناك ظروف كانت خارجة على إرادة الجميع داخل النادي، تسببت في البداية المهتزة التي ظهر عليها الفريق وأبرزها الإصابات التي ضربت الفريق خلال فترة الإعداد، واستمرت حتى انطلاقة الموسم، لقد غاب لاعبون مؤثرون بالفعل يصعب تعوضهم، وهذا ما أثر في الأداء والنتائج معاً، ولكن الفريق في مرحلة التعافي حالياً وتفادي الخسارة في آخر مباراتين، ونحتاج لفوز واحد لنستعيد الثقة وننطلق من خلاله لنتائج أفضل وأنا على ثقة بعودتنا القوية».

وعن أسباب إقالة المدرب البرازيلي كايو زاناردي، على الرغم من معاناة الفريق الإصابات، قال: «هذا قرار الإدارة، وهي أكثر من يُقيم أوضاع الفريق ويتخذ القرارات التي تُصب في الأخير في مصلحة النادي بشكل عام، لكن ما أستطيع قوله إن كايو أدى دوره وفق ما يستطيع فعله، وهذه حال كرة القدم، قد يأتي إلينا مدربون جيدون، ولكنهم لم يوفقوا».

واختتم: «المدرب الحالي إيسايلا، ممتاز وقوي الشخصية، وهو قريب من اللاعبين، وقد أصبح واضحاً للجميع أنه استطاع أن يتأقلم سريعاً مع الفريق، ولعبنا بقيادته مباراتين أمام الوصل والبطائح، كان خلالهما الفريق في أفضل حالاته، وأجزم بأنه قادر على إعادة الفريق إلى مكانه الطبيعي».