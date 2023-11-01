النقبي وعيسى يُديران مباراتين في «أبطال آسيا»

كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقمي حكام إماراتيين لإدارة مباراتين ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا، إذ يحكم الطاقم الدولي المكون من عادل النقبي (حكم ساحة)، وعلي النعيمي (مساعداً أول)، وسبت عبيد (مساعداً ثانياً)، وسلطان محمد صالح (حكماً رابعاً)، ومحمد عبدالله حسن، ومحمد أحمد يوسف (حكمي الفيديو)، مباراة شاندونغ تايشان الصيني واينشيون يونايتد الكوري الجنوبي، في السابع من الشهر الجاري.

ويقود حكم الساحة الدولي أحمد عيسى درويش، يُعاونه أحمد الراشدي (مساعداً أول)، ياسر سبيل (مساعداً ثانياً)، ويحيى الملا، وحسن المهري (حكمي فيديو)، مباراة بانكوك يونايتد التايلاندي وكيتشي «هونغ كونغ» لحساب المجموعة السادسة، فيما تم تكليف محمد عبيد خادم (حكم فيديو) ضمن طاقم الحكام المكلف إدارة مباراة فريقي ليون سيتي سايلرز السنغافوري وجيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، وتُقام المباراتان في الثامن من الشهر الجاري.