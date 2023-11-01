«دبا» يطلق قناة «واتس أب»   

أطلق نادي دبا قناة «واتس أب» جديدة، وقال في بيان أمس: «بهذه المبادرة المجتمعية يعزز دبا وجوده في منصات التواصل لتأتي استكمالاً لقنوات الاتصال: إنستغرام، فيس بوك، إكس (تويتر)، يوتيوب والموقع الإلكتروني».

وأكد رئيس مجلس إدارة النادي أحمد الظنحاني أهمية قناة (الواتس أب)، باعتبارها وسيلة مهمة في توطيد العلاقة بين دبا وجماهيره، تماشياً مع رؤية واستراتيجية النادي ودوره المجتمعي والرياضي الآني والمستقبلي.