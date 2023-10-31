49 هدفاً تؤكد نجومية المصري فولي «هداف موسم اليد»

أشعل محترف فريق مليحة، المصري عمر سيد فولي، الصراع مبكراً على صدارة هدافي موسم كرة اليد، بعدما نجح في اعتلاء صدارة هدافي الموسم بـ49 هدفاً، بفارق تسعة أهداف عن محترف الجزيرة، الكوبي بوسداني ريوس، و12 هدفاً عن محترف الشارقة، التونسي مصباح الصانعي، وذلك بعد انتهاء مسابقة «كأس الإمارات» التي أسدل الستار عليها السبت الماضي.

وانتظر المحترف المصري فولي حتى المسابقة الثالثة في الموسم لتسجيل حضوره والكشف عن موهبته، بعد تمكنه على مدار المباريات الخمس التي خاضها مليحة في المسابقة من زيارة شباك المنافسين في 49 مناسبة، منها تسعة أهداف في الجولة الأولى للدور التمهيدي، ومثلها في الجولتين الثانية والثالثة، مروراً بـ11 هدفاً في نصف النهائي، وآخرها 11 هدفاً في النهائي، قادته لاعتلاء صدارة هدافي موسم اليد.

من جهته، أكد المدرب السابق للعديد من أندية الدولة في كرة اليد، المصري محمد عبدالرازق، أن سطوع نجومية لاعب مليحة عمر سيد فولي حسن في «كأس الإمارات» الأخيرة، يعود للخبرات المتراكمة التي يمتلكها اللاعب، سواء مع منتخب مصر في كرة اليد الشاطئية، أو خلال مسيرته في اللعب لأندية كبرى، أبرزها الأهلي المصري. وقال عبدالرازق لـ«الإمارات اليوم»: «إن لاعبي كرة اليد القادمين من الدول العربية في إفريقيا، يمتلكون خبرات كبيرة، سواء بالمشاركة مع منتخبات بلادهم التي تشارك على الدوام في بطولات كأس العالم، أو على صعيد أندية الكبرى، بالصورة ذاتها للاعب عمر سيد فولي الذي سبق له تمثيل المنتخب المصري، بجانب اللعب لأندية الأهلي والجيش في مصر في تجارب شهدت مشاركته أيضاً على صعيد بطولات دوري اليد في إفريقيا». وأوضح: «العديد من نجوم كرة اليد العرب القادمين من إفريقيا، تألقوا في الدوري الإماراتي، ومنهم على سبيل المثال الدولي المصري علي الزين الذي احترف في نادي الشارقة قبل أن ينتقل في يوليو من عام 2021 للعب في صفوف نادي برشلونة الإسباني». يذكر أن الموسم الجديد استهل في الخامس من سبتمبر الماضي بمسابقة «كأس الاتحاد» التي أقيمت حصراً بالعناصر الوطنية، واتبعت بـ«كأس السوبر» في مسابقة انتزع لقبها نادي الشارقة.