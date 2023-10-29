فوز العروبة والفجيرة ودبا و«غلف إف سي» بدوري «الهواة»

واصل العروبة صدارته لدوري الدرجة الأولى «الهواة» بفوزه، أمس، على مضيفه الذيد بهدف نظيف، سجله البرازيلي فيرنانديز ضمن منافسات الجولة السابعة، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة، وبقي الذيد عند سبع نقاط في المركز الـ12.

وفاز دبا الفجيرة على ضيفه غلف يونايتد 2-صفر، سجلهما محمد المربوعي، وعامر عمر، ليصبح رصيده 11 نقطة بالمركز الرابع، مقابل سبع نقاط لفريق غلف يونايتد الـ13.

وتغلب فريق «غلف إف سي» على مضيفه الرمس 3-1، إذ سجل للفائز عمر عبدالغني نوح، والنيجيري ويليامس، ومواطنه ادينكا، بينما سجل للرمس البرازيلي لوكاس، ليصبح رصيد «غلف إف سي» سبع نقاط تاسعاً، والرمس أخيراً بثلاث نقاط.

وفاز الفجيرة على ضيفه الظفرة 4-3، وسجل أهداف الفائز الجزائري عكاشة حمزاوي هدفين، والكولومبي كارلوس دياز ومحمد سالم، بينما سجل أهداف الظفرة إبراهيم الحمادي، والإنجليزي بينيك أفوبي، والبرازيلي فارياس، ليصبح الفجيرة تاسعاً برصيد ثماني نقاط، والظفرة ثانياً برصيد 14 نقطة.

وتستكمل مساء اليوم المنافسات بمواجهات دبا الحصن مع العربي، ومسافي مع الحمرية، وسيتي مع التعاون، ومصفوت مع الجزيرة الحمراء.