«تحدي دبي للياقة» ينطلق نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة وحيوية

انطلقت أمس، الدورة السابعة من «تحدي دبي للياقة»، الذي يتوقع أن يكون الأسبوع الأول منه حافلاً بالفعاليات الرياضية التي سيستمتع بها سكان وزوار «دانة الدنيا»، وتمهد لنشاطات استثنائية لمدة شهر تستهدف الصحة وجودة الحياة، بدءاً من دروس اللياقة البدنية والمسابقات الرياضية، ووصولاً إلى المبادرات المجتمعية وقرى اللياقة البدنية الهادفة إلى بناء مجتمع أكثر صحة، وسعادة، وحيوية.

وتشهد المدينة أجواء من النشاط والحماس استعداداً لـ«تحدي دبي للياقة» مع مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية، ليستفيد منها كل الأفراد، بغض النظر عن عمرهم أو مستوى لياقتهم البدنية.

وستشارك في «تحدي دبي للياقة» ثلاث قرى للياقة البدنية في كلٍ من «كايت بيتش»، و«حديقة مشرف»، و«ون سنترال»، حيث ستقدّم مجموعة ضخمة من الألعاب الرياضية، والدروس، والفعاليات، وغيرها الكثير.

يذكر أن «تحدي دبي للياقة» تنظمه كل من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجلس دبي الرياضي، ويحظى برعاية مجموعة دي بي ورلد، ودبي الجنوب، وماي دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والشركاء الداعمين: سن أند ساند سبورتس، وبلو، وغرف دبي، وطيران الإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة اتصالات من e&، ولا روش بوزيه، وميرا للتطوير العقاري، ومبادلة للرعاية الصحية، وأوبتيموم نيوترشن، وطلبات، وأڤيڤ، وشمال القابضة - كايت بيتش، وإعمار، والشركاء الرسميين: مستشفيات وعيادات وصيدليات أستر، والشركة العربية للسيارات، وسيغنا، وإمارات، وليبتون، وسيرو، وتيكنوجيم، والشريك الإعلامي: شبكة الإذاعة العربية ARN، والشركاء الحكوميين: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ولجنة تأمين الفعاليات، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وبلدية دبي، وشرطة دبي، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

طواف دبي الوردي

تبدأ الفعالية التي يستضيفها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع مؤسسة الجليلة، اليوم، عبر شوارع منطقة حي دبي للتصميم، لدعم جهود شهر التوعية بسرطان الثدي، ويمتد السباق على طول المسار الذي يبلغ 15 كيلومتراً، والذي يمر عبر قناة دبي.

مركز حديقة مشرف للدراجات

يعتبر «مركز حديقة مشرف للدراجات الهوائية» المكان المثالي لعشاق ركوب الدراجات، الذين يتطلعون للاستمتاع بوقتهم في الهواء الطلق، ويقدم مجموعة من أنشطة ركوب الدراجات الهوائية للدراجين من جميع الأعمار والمستويات. ويوفر المركز جولات في مسارات الدراجات الجبلية برفقة مرشدين، إذ هناك مسار مناسب للدراجين المبتدئين بطول خمسة كيلومترات، أو مسار أكثر صعوبة بطول 15 كيلومتراً مصمم للدراجين الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً فما فوق.

وكشف المركز أن بإمكان المشاركين إحضار دراجاتهم الخاصة، أو استعارة الدراجات المتوافرة مجاناً.

«مركز الجري والدراجات الهوائية» يفتتح أبوابه غداً

يقع «مركز الجري والدراجات الهوائية» في «ون سنترال» على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من محطة مترو أبراج الإمارات ومحطة مترو مركز دبي التجاري العالمي، ويقدم أيضاً مجموعة متنوعة من الحصص المجانية الرياضية، التي تشمل الملاكمة، والفنون القتالية، والبيلاتس.

وسيفتح «مركز الجري والدراجات الهوائية» أبوابه للزوار غداً، وسيكون الموقع مفتوحاً يومياً من الساعة السابعة صباحاً وإلى العاشرة مساءً طوال الشهر.

مراكز اللياقة البدنية.. وجلسات تمارين مجانية

تتوزع في دبي مراكز لياقة بدنية لخوض مغامرة اللياقة البدنية الخاصة بالمشاركين، وتناسب كل الأعمار من الراغبين في نمط حياة أكثر صحة ونشاطاً، يتقدمها «دبي هيلز مول» الذي يقدم مجموعة من دروس اللياقة البدنية والتمارين الرياضية المجانية من الساعة الثامنة صباحاً وإلى التاسعة صباحاً، و«واحة دبي للسيليكون» الذي يقدم جلسات تمرين يومية تناسب جميع مستويات اللياقة البدنية، تستمر يومياً، ابتداءً من الأربعاء المقبل من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة الثامنة مساءً، بالشراكة مع فيتنس فيرست واحة دبي للسيليكون في إيفنت بلازا، بحديقة دبي الرقمية.

وكذلك الحال لمركز «دانوب سبورتس وورلد»، الذي يبدأ نشاطاته كل يوم من الساعة السادسة صباحاً وإلى التاسعة مساءً في مركز اللياقة البدنية، الذي يقع في طريق الميدان، الحبتور سيتي.

ومن المراكز النشطة أيضاً: «دبي مارينا مول»، مركز تشامبس سبوترس للياقة، «فيتنس فيرست بلاتينيوم» في دبي فيستيفال سيتي مول، «رايب فت» في سوق «رايب»، ومركز حتا للياقة البدنية.

متحف المستقبل

ثلاثة أيام من الصحة النفسية والجسدية في أحد المباني الأكثر شهرة في دبي، ابتداءً من الثالث من نوفمبر، مع جلسات اليوغا وحصص العلاج بالصوت التي تبدأ من الساعة 6:30 صباحاً وحتى 9 صباحاً.

تحدي سبينيس دبي 92 للدراجات

ينطلق «تحدي سبينيس دبي» اليوم، بجولة تحضيرية لاختبار قدرات المشاركين على التحمل، والاستعداد للمنافسة النهائية في 25 فبراير المقبل.

ترايثلون غريت تونيك

يبدأ ترايثلون غريت تونيك في حديقة الممزر اليوم بالسباحة وركوب الدراجات والجري في حديقة شاطئ الممزر، وهي مثالية لجميع الفئات العمرية ومختلف مستويات اللياقة.

«ماي دبي نصف ماراثون المدينة»

ينطلق اليوم في الساعة السادسة صباحاً من مبنى البوابة في مركز دبي المالي العالمي، ويأخذ المشاركين في مسار خلاب، يضم معالم شهيرة مثل برج خليفة، وأبراج الإمارات، ومتحف المستقبل.