الصدارة في «دار الزين»

تصدر العين ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، مع ختام الجولة السادسة، بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي، بعد فوزه، أمس، على فريق الإمارات 3-1 في استاد هزاع بن زايد بـ«دار الزين».

ولم يفوت «الزعيم» تعثر شباب الأهلي أمام النصر 3-3، أول من أمس، وحقق المطلوب منه بالوصول إلى النقطة الـ15 في مباراة سجل فيها مبكراً عبر مهاجمه الدولي التوغولي لابا كودجو من كرة رأسية متقنة «7».

وفي قت بدا فيه العين في طريقه لتحقيق انتصار سهل، إلا أنه واجه ظرفاً صعباً بعد ثلاث دقائق فقط، حينما حصل قائده بندر الأحبابي على بطاقة حمراء، بسبب تدخل خشن مع لاعب الإمارات السنوسي الهادي.

ولكن العين أظهر شخصية قوية، بإضافته الهدف الثاني وهو يلعب بـ10 لاعبين، عن طريق مدافعه ايريك جورجنيتس من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء «44»، ثم عاد لابا كودجو وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 4+45، بعد انفراد بحارس المرمى.

وتمكن قائد الإمارات، الإسباني أندريس انيستا، من تسجيل هدف حفظ ماء الوجه من ركلة جزاء «58»، لكن اللاعب ذاته عاد وأضاع ركلة جزاء أخرى، تصدى لها حارس مرمى العين خالد عيسى «73».

الشارقة يسجل نتيجة كبيرة

واصل الشارقة تقدمه نحو المنافسة على لقب الدوري، بفوزه الأول هذا الموسم على ملعبه أمام بني ياس، الذي تغلب عليه 5-صفر.

وتقدم تيغالي لأصحاب الأرض «14»، ثم عزز كايو لوكاس من النتيجة بإضافة الهدف الثاني «42»، وتمكن المالي موسى ماريغا من تسجيل الهدف الثالث«45+3»، ثم فراس بالعربي «58»، قبل أن يختتم عثمان كمارا الأهداف «88». ورفع «الملك» رصيده للنقطة 12 متأخراً بفارق ثلاث نقاط عن العين، فيما تجمد رصيد «السماوي» عند سبع نقاط.

خورفكان يفاجئ الجزيرة

قاد المدرب الإسباني جيرارد سارغوزا، الذي خاض آخر مباراة له مع خورفكان، فريقه لتحقيق كبرى مفاجآت الجولة، بالفوز على ضيفه الجزيرة 4-2.

وأنهى خورفكان الشوط الأول بثلاثية نظيفة عن طريق تياغو دي ليونكو «16»، ولورنسي دو من ضربة جزاء «43»، وشاهين سرور «45+1».

وفي الحصة الثانية، سجل البديل أحمد العطاس هدف تقليص الفارق «66»، بيد أن خورفكان عاد وسجل هدفاً رابعاً عن طريق البرازيلي جونينيو «87»، واختتم علي مبخوت المباراة بهدف جزراوي «90+3».