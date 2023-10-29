رمسـة مـلاعب

مشادة

حدثت مشادة بين إداري في أحد أندية دوري المحترفين ومشجع، عقب مباراة الفريق في الجولة السادسة، بعدما وجّه المشجع انتقادات حادة بشأن مردود أحد اللاعبين، وعدم تغيير المدرب للاعب، بينما أبدى الإداري استياءه من الأسلوب غير اللائق الذي تحدث به المشجع، قبل أن يتدخل بعض الأفراد المحيطين ويتم إنهاء المحادثة بينهما.

قميص

استجاب مهاجم الجزيرة علي مبخوت لطلب مشجع من جمهور خورفكان، رفع لافتة كتب عليها: «علي مبخوت.. أحبك وأريد قميصك رقم 7» خلال مباراة الفريقين بدوري أدنوك للمحترفين، ليتجه اللاعب بعد المباراة نحو المشجع الشاب ويهديه قميصه.

غضب

غضب لاعب أجنبي من قرار مدربه بإبقائه على مقاعد البدلاء في مباراة فريقه بالجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، دون أن يُشركه في اللقاء، ما دفع اللاعب للاستفسار من المدرب عن قراره، دون أن يمنحه الأخير الإجابة التي كان ينتظرها.