77 سفينة تتسابق اليوم على لقب «الشراعية 60 قدماً»

تشهد شواطئ دبي، اليوم، تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبيرة، مع انطلاق سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الأولى من بطولة دبي)، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية. ويجمع السباق نخبة النواخذة والبحارة على متن 77 سفينة، أكدت المشاركة في السباق الكبير. وتقطع السفن المشاركة مسافة تزيد على 20 ميلاً بحرياً في مسار السباق من نقطة البداية التي ستحددها اللجنة المنظمة، حسب حالة البحر وسرعات الرياح في عمق مياه الخليج العربي قبالة جزر دبي، حيث ستنطلق مع رفع العلم الأخضر نحو خط النهاية قبالة فندق برج العرب.

وتشهد بطولة دبي ثلاث محطات هذا الموسم 2023-2024، منها الجولة الأولى اليوم، والجولة الثانية منتصف شهر ديسمبر المقبل، فيما سيكون موعد الجولة الثالثة متزامناً مع ختام الموسم من خلال سباق النسخة رقم 33 من كرنفال (القفال) للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير حتى شواطئ دبي في أبريل القادم.