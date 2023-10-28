الشارقة يتألق على ملعبه.. ويبهر جمهوره بـ5 أهداف

أكرم الشارقة ضيفه بني ياس وتغلب عليه بخمسة أهداف دون رد، اليوم السبت، في ختام المرحلة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وتألق الملك للمرة الأولى هذا الموسم على ملعبه محلياً، وحقق انتصارا مستحقا على "السماوي" بعد مباراة تسيدها من بدايتها وحتى النهاية.

وتقدم تيغالي لأصحاب الأرض مستغلا رأسية عبدالله غانم، دون أن يكون مراقبا ليُكمل الكرة داخل المرمى "14"، ثم عزز كايو لوكاس من تقدم الشارقة بإضافة الهدف الثاني من هجمة مرتدة راوغ على أثرها حارس السماوي ووضع الكرة بيساره داخل الشباك "42"، وقبل أن ينتهي الشوط الأول تمكن المالي موسى ماريغا من تسجيل الهدف الثالث من تسديدة سكنت على يمين الحارس "45+3".

وتمكن التونسي فراس بالعربي من تسجيل الهدف الرابع من داخل منطقة الجزاء استقرت على يمين الحارس "58"، ووضع عثمان كمارا بصمته من تسديدة صاروخية أطلقها من مسافة بعيدة لتسكن سقف المرمى "88".

ورفع "الملك" رصيده بعد هذا الانتصار للنقطة 12 وبفارق ثلاث نقاط عن العين، فيما تجمد رصيد السماوي عند سبع نقاط.