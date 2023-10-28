حاكم رأس الخيمة يشهد افتتاح كأس العالم المصغرة

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أول من أمس، افتتاح بطولة كأس العالم المصغرة لكرة القدم 2023 التي تستضيفها رأس الخيمة حتى الرابع من نوفمبر المقبل، بتنظيم من الاتحاد العالمي لكرة القدم المصغرة بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، في جزيرة المرجان برأس الخيمة.

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، أن «استضافة رأس الخيمة لبطولة كأس العالم المصغرة لكرة القدم يأتي انطلاقاً من إيمانها بأهمية الرياضة ودورها في تعزيز التقارب الثقافي وتعميق الترابط الإنساني بين الناس، والرياضة تتجاوز الحدود واللغات لتوحد الشعوب وهي الوسيلة الفاعلة للارتقاء بجودة الحياة».

وقال سموه «نعتز باستضافة هذا الحدث العالمي الذي يؤكد على مكانة إماراتنا وجهة للسياحة والسياحة الرياضية على المستويين الإقليمي والدولي وقدرتها على تنظيم واستضافة كبرى البطولات والفعاليات الدولية بفضل ما تمتلكه من مقومات وبنية تحتية حديثة ومرافق عصرية وفق أعلى المعايير الدولية وبما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات وتوجهاتها المستقبلية».

وحقق المنتخب الوطني أول انتصاراته في البطولة بفوزه على منتخب الهند بهدف نظيف جاء بالنيران الصديقة عبر لاعب المنتخب الهندي سرواش في الشوط الثاني للمباراة التي حضرها جمهور غفير أبرزهم نجم برشلونة السابق وفريق الإمارات حالياً الإسباني أندريس إنييستا.

وقدم المنتخب الوطني أداء فنياً مميزاً وفرض نجمه بدر إبراهيم نفسه أبرز لاعبي المباراة.

وأسفرت مباريات اليوم الأول للبطولة عن فوز مصر على الكويت 2-صفر، والمكسيك على أيرلندا 6-صفر، وتعادل إسبانيا مع الولايات المتحدة 2-2، وفوز رومانيا على السودان 10-1، وأوكرانيا على الجزائر 9-1، وجورجيا على غواتيمالا 6-صفر، وكازاخستان على غانا 7-صفر.