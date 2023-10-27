علي مبخوت يتحدى ليفاندوفيسكي

يستهدف مهاجم المنتخب الوطني ونادي الجزيرة علي مبخوت بدء مئوية جديدة من الأهداف مع «فخر أبوظبي» عندما يلتقي الفريق مع خورفكان في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما أكمل مبخوت 300 هدف مع الجزيرة في مختلف المسابقات بإحرازه هدفاً في مرمى الوحدة خلال لقاء الفريقين في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ويستعد الهداف التاريخي لـ«فخر أبوظبي» لإزاحة النجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي من المركز الرابع في لائحة اللاعبين الأكثر إحرازاً للأهداف مع فريق واحد في القرن الـ21، إذ يمتلك مهاجم برشلونة 344 هدفاً مع «البافاري» بينما لدى علي مبخوت في رصيده مع الجزيرة 300 هدف تضعه في منافسة قوية على التقدم في لائحة الترتيب. ويتصدر قائمة اللاعبين الأكثر إحرازاً للأهداف مع فريق واحد، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 672 هدفاً مع برشلونة الإسباني في الفترة من 2004 إلى 2021، ويأتي في المركز الثاني النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 450 هدفاً مع ريال مدريد الإسباني من 2009 إلى 2018، ثم زميله السابق، الفرنسي كريم بنزيما برصيد 354 هدفاً مع «الملكي» من 2009 إلى 2023، وأحرز روبرت ليفاندوفيسكي 344 هدفاً مع بايرن ميونخ الألماني من 2014 إلى 2022. ورفع الهداف التاريخي لكرة الإمارات البالغ من العمر 33 عاماً رصيده إلى 300 هدف بعدما خاض مسيرته بالكامل مع الجزيرة منذ 2009، بينما يأتي في القائمة نجم الوصل والمنتخب الوطني فابيو ليما الذي أحرز 200 هدف مع «الإمبراطور» بعدما سجل الهدف الثالث في مباراة «الأصفر» مع شباب الأهلي في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ويلعب ليما في صفوف الوصل منذ 2014 ويعد من الركائز الأساسية في «الفهود» حيث يمتلك في رصيده 150 هدفاً في الدوري ما يجعله منافساً قوياً على صدارة الهدافين التاريخيين للمسابقة، بعدما بات في المركز الرابع خلف الهداف التاريخي السابق للدوري فهد خميس برصيد 175 هدفاً، بينما يأتي في المركز الثاني لاعب الشارقة سيباستيان تيغالي برصيد 180 هدفاً.

قائمة اللاعبين الأكثر إحرازاً للأهداف مع فريق واحد:

1 – ليونيل ميسي 672

2 – كريستيانو رونالدو 450

3 – كريم نزيما 354

4 – روبرت ليفاندوفيسكي 344

5 – علي مبخوت 300