قرار عيناوي مهم بخصوص "الحكم الأجنبي"

معاذ كمبال- أبوظبي

كشف عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف قطاع الفريق الأول والرديف، محمد عبيد حماد لـ"الإمارات اليوم" أن العين لم يتقدم بطلب لاتحاد الكرة من أجل الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي للمواجهة المرتقبة أمام الإمارات المقرر السبت ضمن الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين، وهو ما يعني عودة "الزعيم" إلى التحكيم المحلي بعد 3 مباريات متتالية كان قد واجه فيها كل من عجمان، الشارقة والنصر.