«أبوظبي» و«العين» يتصدران دوري الشطرنج للرجال والسيدات

أسفرت الجولة الأولى للدوري العام للشطرنج للرجال التي انطلقت أول من أمس عن فوز نادي أبوظبي على ضيفه نادي العين بنتيجة 5-1، فيما نجح فريق الشارقة في الفوز على مستضيفه نادي دبي بنتيجة 4.5 مقابل 1.5 نقطة. ويتصدر فريق أبوظبي قمة الترتيب بعد الجولة الأولى برصيد نقطتين متساوياً مع الشارقة الوصيف، ثم دبي والعين من دون نقاط.

ويلتقي في الجولة الثانية لدوري الرجال يوم السبت المقبل، العين مع ضيفه نادي الشارقة، فيما يستضيف فريق أبوظبي نظيره دبي.

وفي منافسات بطولة السيدات، أسفرت الجولة الأولى عن فوز نادي العين على مستضيفه نادي أبوظبي 4-2، فيما تعادل نادي دبي ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة 3-3، ويتصدر العين قمة دوري السيدات برصيد نقطتين، يليه في المركز الثاني دبي وفتيات الشارقة ولكل منهما نقطة واحدة، ثم أبوظبي الأخير من دون نقاط.

وتشهد بطولة السيدات يوم السبت المقبل مواجهتين، الأولى تجمع بين العين وفتيات الشارقة في ضيافة نادي العين، والثانية تجمع بين أبوظبي ودبي في ضيافة نادي أبوظبي.