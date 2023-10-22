5 مشاهد لافتة في الكأس.. أبرزها «الأرقام القياسية»

اختتمت، أول من أمس، جولة الذهاب من ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وذلك بتحقيق فرق العين والوصل والجزيرة وكلباء، الفوز على النصر وشباب الأهلي والوحدة والشارقة. وعلى الرغم من ذلك، لاتزال هناك مباريات إياب ستكون حاسمة في هوية الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي، لكنها في المقابل تميزت بخمسة مشاهد لافتة، بينها غزارة تهديفية وأرقام قياسية وحضور جماهيري كبير.

ففي لقاء الوصل وشباب الأهلي، سجل مهاجم الوصل ليما هدف الفوز، ويعد في الوقت نفسه الهدف الـ200 بالنسبة له في مسيرته مع «الفهود» في جميع البطولات. وفي جانب آخر، واصل مهاجم الجزيرة، الدولي علي مبخوت، تعزيز أرقامه التاريخية، إذ كان الهدف الذي سجله من علامة الجزاء في مرمى الوحدة هو الـ300 في مسيرته في البطولات المحلية، علماً بأنه الهداف التاريخي لدوري أدنوك للمحترفين برصيد 211 هدفاً، ولديه 12 هدفاً فقط في كأس الرابطة.

وعزز الجزيرة سجله التاريخي الناصع في «ديربي أبوظبي» أمام الوحدة في كأس المحترفين، إذ حافظ بفوزه، أول من أمس، على سجله الخالي من الهزائم في جميع المباريات الـ11 التي جمعته أمام «العنابي»، إذ فاز في ثمانٍ، وتعادل ثلاث مرات، وسجّل 23 هدفاً في حين استقبلت شباكه ثمانية أهداف فقط.

وشهدت جولة الذهاب، إحراز 15 هدفاً بمعدل هدف كل 24 دقيقة، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالنسخة الماضية التي شهدت تسجيل ثمانية أهداف فقط في ذهاب ربع النهائي، وكان النصر الوحيد الذي لم يسجل أي هدف خلال لقائه أمام العين.

ورسمت كذلك الجماهير الغفيرة لوحة رائعة في مدرجات الملاعب الأربعة التي احتضنت ربع النهائي، وكان حضور المشجعين كبيراً، خصوصاً أن المباريات كانت مصنفة على أنها إما «ديربي» أو «كلاسيكو»، ما يؤكد أن جولة الإياب ستكون حاشدة أيضاً بالجماهير، وأن الحضور سيتضاعف.

• مباريات الإياب تعد بإثارة كبيرة في اللقاءات الأربع، بالنظر إلى نتائج جولة الذهاب.

المشاهد الـ 5

1- ليما يسجل هدفه الـ200 مع الوصل.

2- مبخوت يحتفل بهدفه الـ300 مع الجزيرة.

3- المباريات الأربع شهدت تسجيل هدف كل 24 دقيقة.

4- الجزيرة حافظ على سجله خالياً من الهزائم أمام الوحدة في الكأس.

5- الحضور المميز للجماهير في كل المباريات.

