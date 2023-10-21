«خيول الإمارات» تواجه تحدي النخبة في «يوم الأبطال» البريطاني

يشهد مضمار «أسكوت» اليوم، إقامة سباق «يوم الأبطال» خاتمة وأغنى سباقات الخيل في بريطانيا، وينافس على ألقاب أشواطه الستة، 77 من صفوة الخيول على الساحة الدولية، تتقدمها نخبة من الجياد الإماراتية، يبرز منها «مستهدف» بشعار «شادويل» وإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، الباحث عن لقب «شامبيون ستيكس» للفئة الأولى في الشوط الخامس لمسافة 2000 متر. ويسعى «مستهدف» إلى تحقيق انتصاره الثالث على التوالي في الفئة الأولى، بعد تتويجه على مضمار «أسكوت» ذاته يونيو الماضي بلقب «برينس أوف ويلز ستيكس»، ثم في أغسطس بسباق «جودمونت إنترناشيونال ستيكس».

ويستهل أول أشواط السباق، مع كأس «بريتش شامبيون لونغ ديستنس» للفئة الثانية لمسافة 3200 متر، ويتأهب خلاله «ترولرمان» المملوك لـ«غودولفين» وإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، للعودة لمرة جديدة لهذا السباق، بعد أن شغل المركز الثالث في نسخة العام الماضي. كما يمثل الإمارات في شوط «شامبيون ستيكس» كل من «رويال رحيمي» المملوك للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب كيه أر بورك، و«دبي هونر» بشعار محمد بن عبيدة وإشراف المدرب وليام هاغاس.