منتخب ألعاب القوى عينه على الذهب في «البارالمبية الآسيوية»

يضع منتخب ألعاب القوى لأصحاب الهمم نصب عينه الصعود إلى منصة التتويج، وإحراز الميداليات الذهبية خلال مشاركته المرتقبة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية من 22 إلى 28 الجاري. وتنطلق منافسات ألعاب القوى يوم 23 الجاري ولمدة ستة أيام. ويمثل المنتخب 18 لاعباً ولاعبة، يتقدمهم محمد القايد، وذكرى الكعبي، ونورة الكتبي، ومريم الزيودي، ومريم المطروشي، وأحمد نواد، ومحمد الكعبي، وبدر الحوسني، وأحمد الحوسني، ومحمد الحمادي، ومحمد عثمان، وشما المازمي، وعمير يونس، وأحمد المازمي، وعائشة الخالدي، وعباد علي، وثريا الزعابي، وأحمد النقبي. وأكد مدرب منتخب ألعاب القوى عبيد الزعابي جاهزية جميع اللاعبين، سواء في منافسات المضمار أو الميدان.

وتابع في تصريح صحافي: «طموحنا الفوز والتتويج بالميداليات، خصوصاً في ما يتعلق بلاعبي المضمار المشاركين وفي سباقي 100 و800 متر، لفئة T34، والذي يشارك فيهما منتخب الإمارات بثلاثة لاعبين هم محمد القايد وأحمد نواد ومحمد يوسف، وطموحنا الذهب خصوصاً في سباق 800 متر، مع الوضع في الاعتبار أن القايد بطل كبير وسبق له التتويج بالعديد من الألقاب في مختلف البطولات الأولمبية والعالمية».

ويُعقد اليوم، الاجتماع الفني الأخير لمنتخبات القوى ورفعات القوة والقوس والسهم في الدورة، وتشارك فيها الإمارات، وذلك لتحديد الموعد النهائي لإقامة مسابقات الدورة، وجداول اللاعبين المعتمدين.

وعلى صعيد منافسات الريشة الطائرة، التي انطلقت أمس، خسر لاعبا المنتخب جمال البدواوي ومحمد المزروعي، ضمن فئتي (WH1) و(WH2) من الصيني تونغ يانغ ومن الكوري الجنوبي سويونغ يو على الترتيب بنتيجة 0-2.