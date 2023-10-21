القوارب الشراعية 43 قدماً تُبحر في دبي اليوم

ينطلق على شواطئ دبي اليوم، سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة السباقات في الموسم الرياضي 2023-2024 بمشاركة 75 قارباً تتنافس على مسار طوله 14 ميلاً بحرياً.

ويبحث النواخذة والبحارة المشاركون في السباق الكبير عن التتويج ومعانقة لقب الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً التي تعد فاتحة السباقات الكبيرة في الموسم الرياضي البحري 2023-2024، بعد الانطلاقة الموفقة للفعاليات الشهر الماضي، مع سباق الشباب والناشئين في بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً. وينطلق السباق من عمق مياه الخليج العربي خلال فترة الظهيرة، بعد الساعة الواحدة، حسب معطيات حالة البحر وسرعات الرياح من نقطة البداية التي ستحددها اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، حيث سترفع القوارب أشرعتها البيضاء قاصدة خط النهاية في شواطئ أم سقيم قبالة المعلم الحضاري الكبير فندق برج العرب، وبين جمال الحاضر في «دانة الدنيا» في المنطقة المتاخمة لجزر العالم وجزيرة نخلة جميرا.