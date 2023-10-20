فوز الشارقة وشباب الأهلي والبطائح في دوري السلة

حقق فريق الشارقة انتصاراً عريضاً على ضيفه الظفرة بفارق 41 نقطة وبنتيجة (106-65)، في مباراة جمعت الفريقين اليوم، لحساب الجولة الثالثة من ذهاب الدور التمهيدي في بطولة الدوري لكرة السلة، والتي سجلت أيضا فوز شباب الأهلي على الوصل بواقع (96-84)، والبطائح على الوحدة (100-80).

وعزز شباب الأهلي صدارته الترتيب العام بالعلامة الكاملة والارتقاء إلى النقطة السادسة، بفارق نقطتين عن الوصل والشارقة والبطائح والنصر الذين تشاركوا المركز الثاني، مع مباراة أقل للنصر المرتاح في هذه الجولة، فيما تراجع الوحدة للمركز السادس برصيد الثلاثة نقاط، وليقبع الظفرة بالمركز السابع والأخير بنقطتين.