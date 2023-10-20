الريشة الطائرة تدشن مشوار الإمارات في «الألعاب البارالمبية الآسيوية»

تدشن بعثة الإمارات، اليوم، أولى منافساتها في النسخة الرابعة من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، التي تقام في مدينة هانغتشو بالصين، من خلال رياضة الريشة الطائرة التي يمثل المنتخب فيها اللاعبان: جمال البدواوي ومحمد الزرعوني.

وتعد رياضة الريشة الطائرة واحدة من الرياضات التي تنطلق مسابقاتها في الدورة قبل الافتتاح الرسمي، المقرر له يوم بعد غدٍ، بمشاركة ما يقارب من 5000 رياضي ورياضية من 43 دولة، وتقام منافساتها على 19 منشآه رياضية، حيث سيقام حفل الافتتاح على استاد هانغتشو بارك الرياضي.

ويخوض لاعبا منتخب الإمارات للريشة الطائرة منافسات الدور الأول لمسابقة الفرق لفئتي (WH1) و (WH2)، والتي تستمر إلى 27 أكتوبر الجاري، وتقام منافساتها في صالة بينغانغ الرياضية.

وعلى صعيد متصل، شهدت قرية الرياضيين بمدينة هانغتشو، أمس، مراسم رفع عَلَم الإمارات داخل المقر الرسمي لإقامة البعثة، وعزف السلام الوطني بحضور ذيبان المهيري، مدير الوفد والمنسق العام للبعثة، وأفراد بعثة الإمارات من اللاعبين والإداريين والمدربين، وسون شي دونغ عمدة القرية، وتم تبادل الدروع التذكارية مع ختام مراسم رفع عَلَم الدولة.

وأشار المهيري إلى أن «مشاركة بعثة الإمارات في هذا المعترك الآسيوي الكبير ممثلة في سبع رياضات، يعني الرغبة في إبراز الدور الفاعل للإمارات نحو رياضات أصحاب الهمم، وفي الوقت نفسه الحفاظ على السُمعة الكبيرة التي حققتها الدولة في تاريخ مشاركاتها بالدورات البارالمبية الآسيوية، والسير على النهج ذاته من التألق وتحقيق الإنجازات».