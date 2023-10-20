شباب الأهلي يبحث عن تعزيز صدارة دوري السلة من بوابة الوصل

يبحث حامل اللقب فريق شباب الأهلي، في السابعة والنصف من مساء اليوم، تعزيز صدارته للترتيب العام في الدور التمهيدي لدوري السلة، حين يستضيف جاره الوصل، لحساب الجولة الثالثة من مرحلة الذهاب، وتشهد في التوقيت ذاته حلول الظفرة ضيفاً على الشارقة، ولقاء الوحدة والبطائح الذي يقام على صالة نادي الجزيرة.

ويتطلع شباب الأهلي إلى الانتصار الثالث توالياً، وتعزيز صدارته بالارتقاء إلى النقطة السادسة، بعد أن حقق انتصارين عريضين في الجولتين الأولى والثانية، جاءا على حساب الظفرة بواقع (108-52)، والوحدة (117-79)، فيما يتطلع الوصل ثالث الترتيب برصيد ثلاث نقاط من حالة فوز وخسارة، إلى العودة إلى الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الشارقة بواقع (85-108)، خصوصاً أن «الإمبراطور» فاز في الجولة الافتتاحية على البطائح (91-78).

بدوره، يبحث الشارقة صاحب النقطتين عن انتصاره الثاني توالياً، بعد أن فرض نظام البطولة على «الملك» الخضوع للراحة في الجولة الأولى، يقابلها طموحات مشروعة للظفرة المرتاح بالجولة الماضية، لخلط الأوراق، وانتزاع فوزٍ أول يبعده عن مؤخرة الترتيب برصيد نقطة واحدة. ويحمل لقاء صالة الجزيرة، عنوان فض الشراكة التي تجمع البطائح والجزيرة على المركز الخامس، وتسجيل الانتصار الأول للفريقين، بعد جولتين لم يكتب لأي منهم الفوز فيهما.