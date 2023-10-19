العين ينتزع فوزا ثمينا أمام النصر في الكأس

انتزع فريق العين اليوم فوزا ثمينا من مضيفه النصر بهدفين لصفر، ليقترب خطوة كبيرة من بلوغ نصف النهائي في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم. ونجح الزعيم بهذا الفوز من الثأر لخسارته أمام النصر في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، والحصول على دفعة معنوية كبيرة قبل لقاء الفيحاء السعودي الثلاثاء المقبل في دوري أبطال آسيا.وسجل للعين عبدالكريم تراوري في الشوط الأول بالدقيقة "28"، ثم عزز ماتياس بالاسيوس، من تقدم فريقه في الشوط الثاني بتسجيله الهدف الثاني"61".

وجاءت المباراة حماسية ومثيرة في الكثير من أوقاتها، اذ وضحت أفضلية العين في الشوط الأول، والذي أضاع خلاله جوناتاس سانتوس، أكثر من فرصة لزيادة أهداف العين في الحصة الأولى بعد أن أضاع انفرادين، في حين أضاع سمير مميسيفيتش، الفرصة الوحيدة التي سنحت للنصر في هذا الشوط الأول من تسديدة خطيرة، أبعدها الحارس المتألق محمد بوسندة من تحت العارضة لضربة ركنية.

وحاول النصر أن يضغط في الشوط الثاني، بغية ادارك التعادل ولكن المساحات ظهرت في الخطوط الخلفية لأصحاب الأرض استثمرها العين بطريقة مثالية وتمكن من تسجيل هدف أخر من هجمة مرتدة منظمة.