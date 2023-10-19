13 لاعبا يمثلون "الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس" في "دولية قطر للتايكواندو"

غادرت بعثة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالتايكواندو الى قطر، وذلك تمهيدا للمشاركة في بطولة قطر الدولية للتايكواندو، خلال الفترة 19-22 الحالي المصنفة ببعثة تضم 13 لاعبا ولاعبة. ويترأس البعثة مدير إدارة التدريب الرياضي عبدالعزيز الحمادي ويشرف عليها المدير الفني الدكتور علي علوي والمدرب محمد بحاري.

وتضم بعثة الفريق سعود عمر، وسلطان المهيري، وناصر المهيري، ويحيى عمر، وعمر الخوري، وسعيد الظاهري، وعمر لؤي، ومحمد يوسف، ومريم جاسم، وعمران علي، واحمد بشير، واحمد فريج، وعبدالعزيز المهيري.