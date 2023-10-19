كلباء يلحق بـ"الملك" الخسارة الثالثة في الموسم

واصل الشارقة "حامل لقب" كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، سلسلة نتائجه السلبية على ملعبه وبين جماهيره، وخسر من كلباء 2/ 3 اليوم في ذهاب ربع النهائي. وسقط "الملك" في مناسبتين سابقتين على ملعبه أمام الوصل والعين في الدوري بواقع 1/3، و2/3.

وبدأ الشارقة المباراة بقوة، حيث تمكن لاعبه ماجد سرور، أن يمنحه التقدم بفضل تمريرة عبدالعزيز الكعبي، التي ضرب بها الدفاع، ليتمكن الأول من وضعها في مكان صعب على حارس كلباء "د11". وفي الشوط الثاني، نجح الضيف في قلب الطاولة، حين تمكن من تسجيل هدفين في غضون دقيقتين فقط، اذ تمكن دانييل بيسا، أن يُسجل واحدا من أجمل الأهداف من تسديدة قوية من مسافة بعيدة "50"، ثم أضاف أندريس فومبرغار، هدف التقدم من هجمة مرتدة، أخطأ مدافع الشارقة حمد فهد في ابعادها لتصل إلى مهاجم كلباء وهو في وضعية جيدة أمام المرمى، ليضعها على يسار عادل الحوسني "52"، لتؤكد تقنية الفيديو صحة الهدف.

وأعاد تيغالي الشارقة إلى المباراة بهدف التعادل من رأسية مثالية، لكن كلباء استطاع أن يستعيد الأفضلية بالهدف الثالث، بفضل تسديدة فيليب كيش، والتي لعبها من خارج الصندوق واستقرت على يمين الحارس "90+6". وبات لزاما على الشارقة الفوز بأكثر من هدف في مباراة العودة يوم 18 نوفمبر المقبل، للعبور إلى نصف النهائي.