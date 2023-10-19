«الملك» يتلقى خسارته الأولى في منافسات اليد منذ 277 يوماً   

ألحق فريق مليحة الهزيمة الأولى بفريق الشارقة منذ 277 يوماً في منافسات كرة اليد، بعد نجاح مليحة خارج دياره في انتزاع انتصار صعب بفارق هدفين وبنتيجة 25-23، أول من أمس، ضمن الجولة الختامية من منافسات المجموعة الثانية في الدور التمهيدي من كأس الإمارات، مع العلم أن الخسارة الأخيرة للشارقة كانت أمام الجزيرة في 13 يناير الماضي بواقع 25-29 ضمن كأس نائب رئيس الدولة.

وفي المجموعة نفسها، تعادل دبا الحصن أمام العين 26-26، بينما في المجموعة الأولى حقق شباب الأهلي الانتصار الثالث على التوالي بفوزه على ضيفه النصر 28-16، وانتزع الجزيرة ثانية البطاقات المؤهلة إلى نصف النهائي برفقة شباب الأهلي، وذلك بعد فوزه على الوصل 28-26. وضمن الشارقة ومليحة التأهل، حيث تصدرا المجموعة الثانية بسبع نقاط مع تقدم لمليحة. ويقام دور نصف النهائي السبت المقبل.

وضرب مليحة متصدر المجموعة الثانية موعداً مع الجزيرة في أولى مواجهتي نصف النهائي الذي يقام بنظام خروج المغلوب على أن يلتقي شباب الأهلي مع الشارقة.

وفرط الشارقة في فرصة الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم بعد شوط أول أنهاه متقدماً بفارق ثلاثة أهداف 12-9، قبل أن يغير مليحة مجريات الشوط الثاني ويقلص الفارق، ثم التقدم في الدقائق الأخيرة وحسم المباراة 25-23.

• شباب الأهلي يواجه الشارقة في نصف النهائي.. ومليحة أمام الجزيرة.