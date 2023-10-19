العرياني المرشح الأول لخطف الأضواء في رماية «البارالمبية الآسيوية»

أكدت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية في هانغتشو بالصين، أن نجم منتخب الإمارات للرماية عبدالله سلطان العرياني، هو المرشح الأول لخطف الأضواء في منافسات الرماية بالدورة.

وتقام منافسات الرماية في الدورة على مدار خمسة أيام خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الجاري، ويشارك فيها 101 رامٍ، من 17 دولة، وتتضمن 17 مسابقة، تقام منافساتها في مركز فويانج بينهو الرياضي بهانغتشو.

وتشارك الإمارات بـ10 رماة وراميات في منافسات دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، هم عبدالله سلطان العرياني، وعبدالله سيف العرياني، وعبيد الدهماني، وياسر الدرعي، وسيف الظاهري، وعبدالله الأحبابي، وسيف النعيمي، وعائشة الشامسي، وعائشة المهيري، ومنى حسن.

وأصدرت اللجنة المنظمة تقريراً عن الوجوه الجديدة التي تتطلع إلى تحقيق إنجازات خلال منافسات الرماية في الدورة، على مدار خمسة أيام، وأشارت إلى أن الهيمنة المتوقعة من المنتظر أن تكون لرماة الصين وكوريا، إلا أنهم سيصطدمون بعدد من الرماة أصحاب الخبرة والإنجازات يتقدمهم الرامي الإماراتي عبدالله سلطان العرياني صاحب الإنجازات الكبيرة على المستويين الدولي والآسيوي، خاصة في سباق البندقية الهوائية 10 أمتار للرجال R1.

واعتبرت أن العرياني سيكون المرشح الأوفر حظاً للفوز بمسابقة البندقية 50 متراً فئة R7 في ثلاثة أوضاع، والتي حصل من خلالها أيضاً على الميدالية الذهبية في الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

وسيتم اليوم رفع علم الإمارات داخل قرية الرياضيين مقر إقامة الوفود المشاركين في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الرابعة التي تستضيفها هانغتشو خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري.