أسدلت بطولة فزاع لليولة الستار على منافسات مرحلتها الأولى، باكتمال عقد المتأهلين الثمانية إلى الدور الثاني، استعداداً للمنافسة على «كأس فزاع الذهبي»، بعدما انتزع سعيد عبدالله المهيري من إمارة دبي، وعامر سالم الكعبي من إمارة الشارقة، آخر بطاقتين للتأهل خلال الحلقة الرابعة من برنامج «الميدان» في نسخته الـ22، ضمن النسخة الـ26 من البطولة التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وجاء ختام المرحلة الأولى حافلاً بالمنافسة والتحدي، بعدما تقاربت مستويات المتسابقين الأربعة، وتوزع التفوق بينهم على ستة تحديات جمعت بين المهارات التراثية والقدرات البدنية والثقافية، في أمسية احتضنتها قلعة الميدان في منطقة المرموم، وشهدت تفاعلاً جماهيرياً مع مجريات المنافسة التي ظلت مفتوحة حتى إعلان النتائج النهائية، باعتبارها الفرصة الأخيرة لحجز مقعدين في المرحلة الثانية.

وحسم سعيد عبدالله المهيري المنافسة متصدراً الترتيب برصيد 75 علامة، بعد أداء متميز في عدد من التحديات، بينما انتزع عامر سالم الكعبي بطاقة التأهل الثانية بحصوله على 60 علامة، وحل راشد يوسف المرشودي، من إمارة الفجيرة، في المركز الثالث برصيد 50 علامة، بينما جاء منصور إبراهيم العسماوي، من إمارة دبي، رابعاً برصيد 25 علامة.

وبهذه النتائج، التحق المهيري والكعبي بقائمة المتأهلين الستة من الحلقات الثلاث السابقة، وهم محمد ناصر آل علي، ومكتوم محمد بن طراف المنصوري، وزايد علي الشحي، وعبدالله عمر المهيري، وعبدالرحمن عمر الزعابي، وحمد محمد المقعودي، ليكتمل بذلك عقد المتأهلين الثمانية إلى الدور الثاني، حيث تنتظرهم مواجهات جديدة ترتفع معها حدة المنافسة على «كأس فزاع الذهبي».

وافتتحت الحلقة بتحدي اليولة على إيقاع أغنية «سبعة أنعام»، من كلمات الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، وغناء الفنان ميحد حمد، وألحان سفير الألحان فايز السعيد.

وقدّم المتنافسون عروضهم أمام لجنة التحكيم التي يتولى فيها خليفة بن سبعين تقييم أداء اليولة، وشهد التحدي تفوق سعيد عبدالله المهيري وراشد يوسف المرشودي، اللذين حصدا العلامة الكاملة البالغة 25 علامة.

وفي تحدي «شد شداد» الذي يستحضر إحدى الممارسات المرتبطة بحياة أهل الإمارات، ويختبر مهارة المشاركين في التعامل مع أدوات الهجن، برز راشد يوسف المرشودي وعامر سالم الكعبي ومنصور إبراهيم العسماوي، بعدما تمكنوا من تحقيق العلامة المخصصة للتحدي.

أما تحدي السباحة الذي أقيم في مجمع حمدان الرياضي، فشهد تفوق سعيد عبدالله المهيري، ومنصور إبراهيم العسماوي، وحصول كل منهما على 15 علامة، بينما حمل تحدي «عد القصيد» بعداً ثقافياً يستحضر مكانة الشعر الشعبي في الذاكرة الإماراتية. ونجح راشد يوسف المرشودي وعامر سالم الكعبي في تحقيق العلامة المخصصة لهذا التحدي، الذي يتولى تحكيمه الشاعر خميس بن بليشة الكتبي، ويختبر مهارات المشاركين في إلقاء القصيد وحفظه.

وتواصلت المنافسة مع تحدي الرماية الذي أقيم مباشرة على مسرح الميدان، واعتمد على الجري لالتقاط السلاح ثم التصويب نحو الأهداف، وتمكن خلاله سعيد عبدالله المهيري، وعامر سالم الكعبي، من تحقيق العلامة الكاملة البالغة 15 علامة لكل منهما.

واختتمت التحديات بمنافسات «زمط هين» على مضمار المرموم في موقع البطولة، حيث تفوق المهيري والكعبي، وحصل كل منهما على 20 علامة، ليعززا رصيديهما ويقتنصا بطاقتي التأهل الأخيرتين، في ختام مرحلة أولى كشفت عن تقارب في مستويات المتنافسين، وقدرتهم على التعامل مع اختبارات تتطلب تنوعاً في المهارات والاستعداد.

معرفة وانتماء

لا تقف تجربة المشاركين في بطولة فزاع لليولة عند حدود الاستعداد البدني وإتقان المهارات المطلوبة للمنافسة، بل تمتد إلى التعرف إلى تاريخ الموروث الوطني وجذوره، وفهم القيم التي شكلت هوية المجتمع الإماراتي، في توجه يضع بناء الوعي الثقافي والوطني إلى جانب التنافس على اللقب.

حضور فني

استضافت الحلقة الرابعة الفنان فيصل الجاسم الذي قدّم أغنية «الغلا المتفرد»، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ملأ مدرجات قلعة الميدان في المرموم، مضيفاً إلى الأمسية حضوراً غنائياً تفاعل معه الحضور.