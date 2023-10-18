«تنس الإمارات» يتفوق على العراق في كأس ديفيز

فاز منتخب الامارات على منتخب العراق بمباراتين مقابل مباراة واحدة في بطولة كاس ديفيز للتنس والمقامة في مدينة انطاليا في تركيا.

وتمكن لاعب الإمارات عمر بهروزيان من الفوز على العراقي حاتم عبدالله في المواجهة الفردية الأولى بشوطين مقابل شوط واحد (2-6) و(6-4) و(10-4).

وفاز الثنائي الإماراتي عمر بهروزيان وعبد الرحمن الجناحي على الثنائي العراقي محمد الشمري وحاتم عبدالله بمجموعتين نظيفيتن (6-2) و(4-6).

بينما خسر حمد جناحي مباراة الفردي الثانية أمام العراقي عادل السعدي بمجموعتين نظيفتين (7-5) و(6-1).