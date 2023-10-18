العصيمي وعمدة هانغتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»

افتتح رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، ماجد العصيمي، وعمدة هانغتشو، ياو قاو يوان، قرية الألعاب البارالمبية الآسيوية بحفل استقبال رسمي، بعدما بدأت الوفود المشاركة في الحدث الوصول إلى القرية، تمهيداً لخوض التحدي القاري الذي يشارك فيه أكثر من ثلاثة آلاف لاعب ولاعبة من 44 دولة، يتنافسون في 22 لعبة.

وقال العصيمي في تصريحات صحافية: «عندما تتوفر الراحة الكاملة في الإقامة والتنقل في مثل هذه الدورات التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية، تتفجر طاقات اللاعبين وتتحطم الأرقام القياسية».

وأضاف: «آسيا تواجه تحدياً جديداً استعداداً لبارالمبية باريس 2024».