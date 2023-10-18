لابا يردّ على جماهير بلاده الغاضبة: فخور بنفسي وضميري مرتاح

ردّ مهاجم فريق العين، الدولي التوغولي لابا كودجو، على انتقادات طالته بشأن تألقه مع فريقه وتراجع مستواه مع المنتخب. وأكد أن ضميره مرتاح ولا يزعجه، طالما أنه يحرص على تقديم كل ما لديه، وأن القميص الذي يرتديه وعليه علم بلاده، يبتل عرقاً بسبب المجهود الذي يقدّمه، معترفاً بأنه في بعض المباريات لا تلبي النتائج طموحاتهم.

وقال كودجو في حديثه لـ«راديو سبورت» التوغولي، أول من أمس: «في بعض الأحيان لا تتحقق النتائج الإيجابية التي نريدها، ولكن شخصياً أنا فخور بنفسي لأن ضميري لا يزعجني، أنا أعلم أنه عندما ألبّي دعوة المنتخب فإن قميصي يبتل عرقاً لأنني أحاول دائماً تقديم أفضل ما لديّ، لذا علينا أن نحاول أن نُبقي رؤوسنا عالية».

وفي الوقت الذي يتألق فيه لابا كودجو مع فريق العين ويسجل الأهداف ويصنعها، فإن الحظ يعانده مع منتخب بلاده، إذ لم يسجل أي هدف منذ 28 مارس الماضي، حينما أحرز هدفاً في مرمى بوركينا فاسو، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، كما غاب عن آخر تجمّعين بداعي الإصابة، ومع ذلك لم يسلم من الانتقادات.

وحول غيابه عن اللقاءين الأخيرين للمنتخب، قال لابا: «مهما حدث، معنا أو بدوننا، كرة القدم التوغولية ستمضي للأمام، سأقدم بعض النصائح لزملائي الصغار، يجب أن نكون أقوياء ذهنياً، لأننا نمر بوقت صعب بعض الشيء».

وجرى إلغاء التجمع والمباراة الودية أمام غينيا التي كانت مقررة في أكتوبر الجاري في إطار التحضيرات لاستهلالية مشوار المنتخب في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، والتي يبدأها أمام نظيره السوداني منتصف الشهر المقبل.

وفشل المنتخب التوغولي في التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية في المركز الثالث، بعد أن تلاشت آماله واحتل المركز الثالث برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطتين خلف منتخب الرأس الأخضر، صاحب المركز الثاني الذي حجز بطاقة الترشح رفقة منتخب بوركينا فاسو المتصدر برصيد 11 نقطة، في حين يقبع منتخب إيسواتيني في ذيل ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط فقط.

من جهة أخرى، يشارك لابا كودجو في التحضيرات استعداداً للمواجهة المهمة التي تجمعه بالنصر في 7:30 من مساء غد على استاد آل مكتوم في دبي، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وهي المباراة التي يسعى فيها «الزعيم» إلى ردّ الدين بعد خسارته أمام المنافس ذاته في بطولة الدوري.

لابا كودجو:

• «عندما ألبّي دعوة المنتخب فإن قميصي يبتلّ عرقاً لأنني أحاول دائماً تقديم أفضل ما لدي».