العربي و«سيتي» ودبا الحصن و«غلف إف سي» تواصل النجاح في «تمهيدي الكأس»

تأهل فريق العربي للدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس رئيس الدولة، بعد فوزه على ضيفه التعاون بثلاثية نظيفة، أمس، حيث سجل كل من البرازيلي فاندر فييرا هدفين (22،57)، والبرازيلي أديلتون 90+6.

كما تأهل دبا الحصن بعد فوزه على ضيفه الرمس بثلاثية نظيفة، إذ سجل للفائز كل من بدر بلال في الدقيقة 53، والمالي 79، والبرازيلي 90، وتأهل أيضاً «غلف إف سي» بعد فوزه على مضيفه الحمرية 2-1، حيث سجل لـ«غلف إف سي» شهاب عبدالله 29، والنيجيري أيوديكي أدينكا 104، بينما سجل للحمرية البرازيلي كايو روزا 55.

وفي آخر المباريات تأهل فريق سيتي بعد فوزه على «يونايتد إف سي» 4-3 بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، سجل لفريق ستي محمد علي موسى 17، وناهيل جلميريز 90، ولفريق «يونايتد إف سي»، النيجيري أوسارينخو إيمادي 71 وأحمد مال الله 82.