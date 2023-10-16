قمة عربية تجمع مصر والجزائر في ضيافة العين

يترقب الشارع الكروي في مصر والجزائر المواجهة الودية، التي من المقرر أن تجمع النجمين: المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز، خلال مباراة المنتخبين التي ستقام عند الثامنة من مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، في أول مواجهة دولية تجمعهما معاً.

وسبق لكل من محمد صلاح ورياض محرز أن التقيا وجهاً لوجه على الملاعب الإنجليزية في 10 مواجهات، تبادل كل طرف فيهما الفوز في أربع مواجهات وتعادلا في مناسبتين، بيد أن صلاح يتفوق على محرز، في الأرقام الفردية في تلك المواجهات، بعدما نجح اللاعب المصري في تسجيل سبعة أهداف وصُنع هدفين، بينما اكتفى قائد الجزائر بتسجيل هدفاً واحداً وتمريرتين حاسمتين.

وتحظى مواجهات المنتخبين المصري والجزائر عادة باهتمام عربي كبير، نظراً إلى شعبية الفريقين ووجود عدد كبير من النجوم المحترفين.

وتحمل مباراة الليلة الرقم (30) في تاريخ مواجهات الفريقين على الصعيدين الرسمي والودي، إذ جمعهما آخر لقاء في ديسمبر من عام 2021، ضمن منافسات كأس العرب في قطر، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويتفوق المنتخب الجزائري في عدد المواجهات بـ11 انتصاراً، مقابل ثمانية فقط للمصريين، وحضر التعادل في 10 مناسبات، إذ سجل منتخب مصر خلال هذه المواجهات 36 هدفاً، فيما سجل منتخب الجزائر 34 هدفاً.

وجمعت أول مواجهة لمنتخب مصر مع الجزائر في عام 1970، ونجح «الفراعنة» في تصفيات كأس أمم إفريقيا في إبعاد «محاربي الصحراء» عن التأهل للبطولة، بالفوز بمجموع المباراتين 2-1.

ومن أشهر المواجهات التي جمعت المنتخبين كانت في عام 1980، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، وتأهل «الخضر» للمباراة النهائية بفضل ضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2.

وظل الصراع بين المنتخبين قائماً، حين تقابلا في تصفيات دورة الألعاب الأولمبية 1984، وتأهل «الفراعنة» بالفوز بمجموع المباراتين 2-1.

وفي عام 1990، نجح منتخب مصر في اقتناص بطاقة التأهل إلى بطولة كأس العالم على حساب الجزائر، بعد التعادل على ملعب الأخير سلباً، والفوز في القاهرة بهدف حسام حسن.

وانتظر المنتخب الجزائري 23 عاماً ليرد الدين لنظيره المصري، حينما خطف بطاقة التأهل لمونديال 2010.

ولكن منتخب «الفراعنة» تمكن من أن يحقق أكبر فوز على الجزائر في تاريخ مواجهتهما في بطولة الأمم الإفريقية بالفوز برباعية نظيفة في العام نفسه.

■ مواجهات مصر والجزائر

• تصفيات كأس العالم: 7 مباريات.

• نهائيات كأس أمم إفريقيا: 5 مباريات.

• تصفيات أمم إفريقيا: 4 مباريات.

• دورة الألعاب الأولمبية: مباراتان.

• دورة الألعاب الإفريقية: مباراة.

• دورة البحر المتوسط: مباراة.

• كأس العرب: مباراة.

• مباريات ودية دولية: 8 مباريات.

فازت الجزائر في 11 مباراة.

فازت مصر في 8 مباريات.

تعادل المنتخبان في 10 مباريات.