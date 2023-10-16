«موج» تنتزع لقب «كوين إليزابيث الثانية شالانج كب» الأميركي

نجحت المهرة «موج» المملوكة لـ«غودولفين» في انتزاع لقب سباق «كوين إليزابيث الثانية شالانج كب» للفئة الأولى لمسافة 1800 متر عشبي، وجرى أمس على مضمار «كينلاند» الأميركي. وأهدت «موج» مدربها سعيد بن سرور الانتصار الـ500 في السباقات الفئوية «المصنفة»، كما أضافت الانتصار السادس إلى مسيرتها المقتصرة على تسع مشاركات، والثاني لها على التوالي في الفئة الأولى. ونجح الفارس أوشين ميرفي في قيادة «موج» لقطع خط النهاية بالمركز الأول، في دقيقة و48 ثانية وستة أجزاء من الثانية، بفارق نصف طول عن صاحبة المركز الثاني المهرة الفرنسية «ليندي» المملوكة لـ«إيفرست للسباقات»، وبإشراف المدرب براندون واليش، وقيادة الفارس تايلور غافاليوني، وذهب المركز الثالث للمهرة الكندية «ميشين أوف جوي»، بإشراف المدرب غراهم موشن، وقيادة الفارس جون فيلاسكيز. وقال المدرب سعيد بن سرور في تصريح صحافي: «الوصول إلى هذا الإنجاز في سباق من الفئة الأولى، مع بطلة كلاسيكية، يعد نتيجة طيبة للجميع، خصوصاً أن (موج) تتمتع بسرعة عالية، ونجحت في تحمل تحدي مسافة 1800 متر».

• «موج» أهدت المدرب سعيد بن سرور الانتصار الـ500 في «السباقات الفئوية».