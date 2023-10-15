41 لاعبا ولاعبة ضمن بعثة الإمارات في «البارالمبية الآسيوية»

تغادر بعثة الإمارات لأصحاب الهمم، غدا للمشاركة في النسخة الرابعة من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، المقررة بمدينة هانغتشو الصينية من 22 إلى 28 الجاري، بمشاركة 43 دولة. يترأس البعثة، محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، ويتولى ذيبان المهيري الأمين العام للجنة مسؤولية مدير الوفد ومنسق عام البعثة. وتضم البعثة 82 فرداً منهم 41 لاعباً ولاعبة و34 مدربا ومدربة، للمنافسة في 8 رياضات، هي ألعاب القوى ورفعات القوة والقوس والسهم، والدراجات والرماية والجودو، والبوتشيا والريشة الطائرة.

وتدشن بعثة الإمارات مشاركتها في المنافسات، قبل الافتتاح الرسمي للدورة، بلعبة الريشة الطائرة، في 20 الجاري، ويليها بدأ المشاركة في رياضة البوتشيا في اليوم التالي. وتنطلق منافسات 5 رياضات بعد الافتتاح الرسمي، اعتباراً من 23 الجاري وهي القوس والسهم، والجودو، والرماية، ورفعات القوة، وألعاب القوى، وتختتم المشاركة برياضة الدراجات يومي 26 و27 الجاري، ويقام حفلا الافتتاح والختام على ملعب «هانغتشو سبورتس بارك». وتنطلق مسيرة الشعلة الخاصة بهذه النسخة من البارالمبية الآسيوية 19 الجاري، ويشارك أحمد نواد لاعب منتخب الإمارات لألعاب القوى في حمل الشعلة يوم 21 الجاري.