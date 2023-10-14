4 أندية من الدرجة الأولى تواصل طريقها في كأس رئيس الدولة

تأهلت أندية العروبة ودبا الفجيرة والجزيرة الحمراء والذيد الى الدور التمهيدي الثاني من مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم بعد تحقيقها للفوز في مباريات، اليوم السبت، المتعلقة بفرق الدرجة الأولى.

وفي قمة المنافسات، فاز العروبة على مضيفه الظفرة 3-2، بعد التمديد، وسجل له البرازيلي سايمون دي باروس في الدقيقة 29، والمالي الحساني تامبورا (109)، والعاجي هوجو بيجولي (117)، فيما أحرز هدفي الظفرة سعيد جاسم (48)، والبرازيلي فابريكيو (120)،.

ولعب الظفرة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 72، بعد طرد الإيطالي غابريل سانتيني.

وفاز الجزيرة الحمراء على مسافي 2-1، وسجل للفائز البرازيلي دانيلو الفيس (48)، ومواطنه فيكتور (84)، بينما سجل لمسافي الزامبي ليونز ايمانويل (17).

وتغلب دبا الفجيرة على مضيفه الفجيرة بهدف نظيف سجله عامر عمر (72)، والذيد على مصفوت 3-1، وسجل للذيد الايراني سيد بوريا (18)، والبرازيلي سيلاس جابريل (71)، والجامايكي ايمار لونيل (90+7)، وسجل لمصفوت الغامبي الفوسيني جاساما (14).

وتتواصل منافسات الدور التمهيدي عند الساعة الخامسة مساء الغد بإقامة أربع مباريات، إذ يستضيف فريق دبا الحصن ضيفه الرمس، ويلعب العربي بملعبه أمام التعاون،

ويتقابل فريقا «يونايتد اف سي» وسيتي، والحمرية مع «جلف اف سي».