«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» يفتتح مركزا للتايكواندو للبنات

افتتح نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» مساء أمس مركزا جديدا في حديقة شغرافة بإمارة الشارقة لممارسة التايكواندو للبنات بهدف توسيع أنشطته ونشر ثقافة ممارسة رياضات الدفاع عن النفس في مختلف مناطق الإمارة وضمن خطته الرامية لاستكشاف المواهب المواطنة من البنات وتنمية قدراتهن وإشراكهن في البطولات تمهيدا لرفدهن بالمنتخبات الوطنية.

حضر افتتاح المركز الجديد، المهندسة هنادي الكابوري المدير التنفيذي للنادي، ومي العامري نائب مدير نادي الشارقة الرياضي للمرأة إلى جانب نخبة من القيادات الرياضية.