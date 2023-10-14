منتخب اليد يغادر إلى قطر للمشاركة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى الأولمبياد

تغادر اليوم بعثة منتخب كرة اليد إلى قطر للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، التي تستضيفها الدوحة من 18 وحتى 28 الجاري. ويرأس البعثة الأمين العام لاتحاد اليد ناصر الحمادي، وتضم مدير المنتخب خميس السويدي، والجهاز الفني بقيادة المدرب الفرنسي دانيلو برستوفاك، بجانب 18 لاعباً هم: محمد الطاهر، وسالم النعيمي، وعادل محمد، وأحمد المهيري، وسعود الحمادي، وإبراهيم البلوشي، ومبارك الظنحاني، ومرزوق البلوشي، وراشد المطوع، وإبراهيم القرص، وطارق المازمي، وعبدالله خميس، وصلاح المرزوقي، وسيف الأنصاري، وصالح الهاجري، وهلال الضو، وراشد محمدي، ومحمد البلوشي.

واستعد المنتخب للتصفيات الآسيوية، من خلال حصص تدريب يومية بدبي، امتدت منذ 21 سبتمبر الماضي وحتى 11 الجاري، تخللها تجربتان وديتان، أقيمتا في صالة نادي العين، وجمعتا «الأبيض» مع عمان. وأفرزت قرعة التصفيات الآسيوية التي أقيمت أواخر الشهر الماضي، عن وضع المنتخب في المجموعة الأولى من الدور التمهيدي، بجوار قطر، والسعودية، وكوريا الجنوبية، والهند، على أن يدشن «الأبيض» مشوراه في التصفيات يوم الأربعاء المقبل، بلقاء كوريا الجنوبية.