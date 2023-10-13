«دبي لأبطال المستقبل» ينطلق اليوم في «نيوماركت» البريطاني

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل، عصر اليوم، إلى مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق، في افتتاح مهرجان «دبي لأبطال المستقبل»، الممتد حتى يوم غدٍ، في محفل يضم 15 شوطاً، تسعة منها خصصت لنجوم مستقبل سباقات الخيل من عمر السنتين، تتقدمها خيول الإمارات. ويجمع المهرجان بين مزيج السباقات الفئوية، وأخرى تقليدية للخيول المبتدئة، ما يجعل منه قمة الموسم الذهبي لسباقات مضمار «نيوماركت»، ويتحول من خلاله الفائزون إلى نجوم مستقبليين للمنافسة على ألقاب السباقات الكلاسيكية الكبرى للموسم التالي.

ويجتذب اليوم الافتتاحي المتضمن ثمانية أشواط، 68 من صفوة الجياد على الساحة الدولية، منها 50 تنافس على ألقاب الأشواط الستة المخصصة لخيول عمر السنتين. وتدشن أولى المشاركات الإماراتية المهرة «دانس سيكونيس» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، والمهرة «ستار ميوزيك» المملوكة لجابر عبدالله وبإشراف المدرب ريتشارد هانون، في منافسة تجمع سبع مهرات للظفر بلقب سباق «غودولفين لايفتايم كير أو سو شارب ستيكس» لخيول الفئة الثالثة لمسافة 1400 متر عشبي.

وتستند حظوظ «دانس سيكونيس» إلى فوزها بفارق نصف طول في أولى مشاركاتها في عالم السباقات، وحققتها ضمن سباقات «جولاي كورس» يوليو الماضي على «نيوماركت»، فيما تطمح «ستار ميوزك» إلى تسجيل انتصارها الثاني على التوالي بعد تتويجها منتصف الشهر الماضي في سباق للخيول المبتدئة على الأرضية الاصطناعية لمضمار «كمبتون» في إنجلترا.

وتعود مهرتا «غودولفين» «سيلفر ليدي» و«فيل أوف شادوز» إلى «نيوماركت» حين تنشدان لقب سباق «بوني أكاديمي برايد ستيكس» للفئة الثالثة، ويجري في الشوط الختامي لمسافة 2000 متر. ويسجل الشوط مشاركة إماراتية ثالثة ممثلة في «مقدامه» بشعار فريق «شادويل» وإشراف المدرب روجير فاريان.