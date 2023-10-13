شباب الأهلي والنصر يكسران حاجز الـ 100 نقطة في افتتاح دوري السلة

كسر شباب الأهلي والنصر حاجز الـ100 نقطة في افتتاح دوري السلة، أول من أمس، وذلك ضمن الجولة الافتتاحية للدور التمهيدي، حيث فاز شباب الأهلي على الظفرة بواقع (108-52)، و«العميد» على الوحدة (106-77)، كما شهدت الجولة فوز الوصل على البطائح (91-78).

وغاب الشارقة عن الجولة الافتتاحية، نظراً إلى اقتصار المشاركة على سبعة أندية فقط، على أن يدشن «الملك» الأحد المقبل أولى مبارياته بلقاء الوصل، كما سيلتقي شباب الأهلي والوحدة، والنصر مع البطائح.

ونجح شباب الأهلي في فرض إيقاعه على مجريات لقاء الظفرة، والهيمنة على الفترات الأربع بواقع (22-20 و33-12 و26-9 و27-11)، في مباراة تألق فيها نجم «الفرسان» الأميركي نيكولاس مينراث (25 نقطة)، والدولي قيس عمر (18 نقطة).

بدوره، عانى النصر لإنهاء الشوط الأول متفوقاً بفارق نقطة على الوحدة (49-48)، قبل أن يتمكن من تسجيل انتصاره العريض بنيله الأفضلية المطلقة في الشوط الثاني (29-10 و28-19). واحتاج الوصل لضمان انتصاره على البطائح، إلى نيل الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثالث ومن ثم الربع الرابع بواقع (27-18 و22-15 و29-21)، فيما اكتفى البطائح بنيل الأفضلية في الربع الثاني (24-13).

«الفرسان» فاز على الظفرة بنتيجة (108-52)، و«العميد» على الوحدة بواقع (106-77).