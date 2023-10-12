الإماراتي محمد محسن وصيف بطولة العالم للدراجات المائية

تقلد بطل الدراجات المائية محمد محسن الميدالية الفضية في منافسات فئة جالس مخضرمين ضمن نهائيات بطولة العالم للدراجات المائية التي جرت على مياه بحيرة هافاسو سيتي بولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأميركية.

وواجه محسن منافسة قوية مع أبطال العالم، على مدار ثلاث مراحل شهدت جولة أميركا، إذ حصل على 161 نقطة، بينما جاء التايلاندي سوباب بولسوبا المركز الاول برصيد 173 نقطة، وجاء الإستوني مارغوس كيسكولا في المركز الثالث برصيد 149 نقطة.