ماريون: دوري السلة الأميركي في أبوظبي.. بطولة استثنائية

قال نجم السلة الأميركي، شون ماريون، الذي توّج سابقاً بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وشارك في مباريات كل النجوم أربع مرات، إن «أبوظبي نجحت في تنظيم بطولة استثنائية فاقت جميع التوقعات، من خلال مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي 2023». وكان فريق مينيسيوتا تمبروولفز حقق انتصارين على دالاس مافريكس في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس. وشهدت الفعالية المميزة حضور نخبة من مشاهير ونجوم دوري السلة الأميركي.

وأضاف ماريون في تصريح صحافي: «البطولة مميزة لاسيما مع مزيجها الفريد من الثقافات المتنوعة والوجهات المبتكرة. حظيتُ بفرصة زيارة سوق الذهب في أبوظبي، وكانت تجربة رائعة تعكس مدى تفرّدها واختلافها عن باقي المدن، حيث تمتاز متاجر السوق بالقطع الذهبية المذهلة والأجواء المميزة، كما استمتعت باستكشاف الكثبان الرملية المضاءة بالشموع».

وعن نسبة الحضور الكبيرة في البطولة التي أكدت تنامي شعبية كرة السلة في أبوظبي، أوضح ماريون: «استقطبت المباريات المشجعين من مختلف الدول، وأبرزت الأجواء النابضة خلال البطولة دور الرياضة في إزالة جميع الحواجز والحدود وتوحيد الشعوب من مختلف أنحاء العالم». وأشار ماريون إلى أن استضافة أبوظبي لمباريات الدوري الأميركي للمحترفين للعام الثاني، تعكس النمو الكبير لهذه الرياضة في العالم.