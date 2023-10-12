فوز خورفكان والحمرية في انطلاق دوري الصالات

حقق فريق خورفكان فوزاً كبيراً على مضيفه اتحاد كلباء بثلاثة أهداف نظيفه، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الأولى لدوري كرة قدم الصالات، وسجل أهداف النسور أحمد الحمادي، وحسن الحنطوبي، وأحمد السيابي.

كما فاز الحمرية بملعبه على مليحة بهدف نظيف، سجله خالد المهري، وليحصل الحمرية على ثلاث نقاط ثمينة في مستهل مشواره في البطولة. وفي قمة الجولة الأولى تعادل البطائح بملعبه مع دبا الحصن بهدفين لكل منهما، إذ سجل هدفي البطائح عبدالله الفلاسي ومحمد مصطفوي، بينما سجل لدبا الحصن خالد حارب ووليد السلامي. يذكر أن اللجنة التنفيذية قررت تنظيم بطولة الدوري من ثلاث مراحل، بحيث يخوض كل فريق 15 مباراة، بحيث يتأهل صاحب المركز الأول لخوض النهائي مباشرة بانتظار الفريق الذي يتأهل من مرحلة الـ«بلاي أوف» التي ستجمع أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع.