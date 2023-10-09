النصر يوجّه لكمة لصدارة الدوري

استقبل العين أول خسارة له هذا الموسم أمام مستضيفه النصر، الذي فاز عليه بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس، على استاد آل مكتوم، في ختام الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين.

ويدين العميد بهذا الانتصار إلى لاعبه البوسني سمير مميسيفيتش، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 71 من تسديدة بعيدة المدى.

وفوّت العين فرصة الانفراد بصدارة جدول المسابقة، بعد تعثر منافسه المباشر شباب الأهلي، بالتعادل أول من أمس مع الجزيرة بهدف لكل منهما، ليتجمد رصيده عند 12 نقطة، مقابل 13 نقطة لشباب الأهلي الذي انفرد بالصدارة، وجاء الوصل ثالثاً بـ11 نقطة، ثم الجزيرة 10 نقاط، والشارقة تسع نقاط، ثم بني ياس والبطائح واتحاد كلباء بسبع نقاط لكل فريق، والنصر والوحدة في المركزين التاسع والعاشر بست نقاط، والإمارات خمس نقاط، وخورفكان أربع نقاط، وعجمان نقطتين، وأخيراً حتا من دون نقاط.

وجاءت مباراة النصر والعين مثيرة في شوطها الأول، إذ بدأ العين بسيطرة وبدوافع هجومية كانت واضحة، وأضاع معها لابا كودجو أكثر من فرصة مُحققة للتسجيل، وتحديداً مع الدقيقة الرابعة، إذ لم يستطع المهاجم التوغولي أن يستثمر الخروج الخاطئ من أحمد شامبيه من مرماه، ولعب الكرة بغرابة شديدة فوق العارضة.

وبعد فترة من السيطرة لمصلحة العين، استطاع النصر أن يدخل أجواء المباراة بفضل الهجمات المرتدة، التي أضاع معها عادل تعرابت فرصة التسجيل، بعدما رواغ خالد عيسى، وسدد في المرمى الخالي من حارسه، ولكن الأرض انشقت عن الظهير الأيسر إيريك الذي ظهر في قلب المرمى، وأبعد الكرة من على خط المرمى.

ولاحت للضيوف فرصة مثالية للتقدم من ضربة ثابتة على حافة الصندوق، ولكن سفيان رحيمي سدد في الحائط البشري.

وقبل أن يخرج الفريقان للاستراحة، هدد مهاجم النصر، الإيطالي مانولو جادبياديني، مرمى العين من انفراد أنهاه بتسديدة مرت بمحاذاة القائم الأيسر.

وبعد الاستراحة، عاد العين إلى أرضية الملعب مواصلاً مساعيه الهجومية، وأضاع لابا كودجو فرصة أخرى للتسجيل، تألق معها الحارس، أحمد شامبيه، الذي تصدى لرأسية مهاجم العين وحولها إلى ضربة ركنية.

وجاءت اللحظة الأهم في المباراة، حينما تمكن النصر من التسجيل، بفضل تسديدة مُحكمة من لاعبه سمير مميسيفيتش، استقرت على يسار الحارس.

وازدادت الأوضاع صعوبة على العين، بعدما تلقى البديل جوناتاس سانتوس البطاقة الصفراء الثانية، ليستكمل فريقه اللقاء بـ10 لاعبين دون أن يتمكن من تعديل النتيجة.

الشارقة يعود.. وتيغالي يسجل

وفي رأس الخيمة، عاد الشارقة ليعرف طريقه للانتصارات مجدداً، بفضل مهاجمه المخضرم، سباستيان تيغالي (38 عاماً)، الذي قاد فريقه للفوز على الإمارات 3-1.

وسجل تيغالي هدفين لفريقه في الشوط الأول، وتحديداً في الدقيقتين 10 و38، وهما أول هدفين يسجلهما بقميص الملك، ثم اختتم المالي، موسى ماريغا، أهداف الملك في الدقيقة 90+3، في حين سجل هدف الإمارات لاعبه البرازيلي ليتيري سيلفا مع الدقيقة 36.

ورفع تيغالي رصيد أهدافه في دوري أدنوك للمحترفين إلى 181، سجلها بقمصان الوحدة والنصر ثم الشارقة، لينفرد بالمركز الثاني في قائمة الهدافين المواطنين، خلف علي مبخوت الهداف التاريخي الذي يملك 211 هدفاً في رصيد أهدافه بالدوري، ومتفوقاً على أسطورة نادي الوصل، فهد خميس، الذي يملك 175 هدفاً.

وشارك تيغالي أساسياً في التشكيلة التي زج بها المدرب الروماني أولاريو، ليتمكن بعد 10 دقائق من بداية المواجهة من تحويل عرضية بيانيتش برأسه في الزاوية اليسرى للحارس سهيل عبدالله.

لكن الإمارات تمكن من إدراك التعادل، بعد تسديدة عمر كيتا التي ارتدت من يد حارس الشارقة عادل الحوسني والقائم، ليُكملها سيلفا داخل المرمى.

ثم عاد تيغالي ومنح الملك التقدم من جديد، وبهدف مستنسخ من هدفه الأول بعد عرضية بيانتش، ليضعها بالطريقة نفسها وفي نفس الزاوية.

واختتم موسى ماريغا أهداف الشارقة من هجمة مرتدة سريعة، أنهاها بتسديدة سكنت على يمين الحارس.