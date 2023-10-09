«ليمون بوب» لـ «غودولفين» يطلب لقب «مايل شامبيونشيب»

يعود جواد فريق «غودولفين» العالمي «ليمون بوب» إلى عالم السباقات بعد استراحة طويلة دامت 198 يوماً، حين يستهدف لقب سباق «مايل شامبيونشيب نامبو هاي» لخيول الفئة الأولى الأعلى تصنيفاً عالمياً، ويجري اليوم على مضمار «مورويكا» ضمن برنامج سباقات اليابان الوطنية.

وتستند حظوظ «ليمون بوب» بإشراف المدرب هيراياسو تاناكا، في تسجيل عودة قوية على المضامير الترابية اليابانية، على قدراته التي قادته لتحقيق ثمانية انتصارات، وحلوله بالمركز الثاني في ثلاث مناسبات من أصل مشاركاته الـ11 بعالم السباقات، متضمنة الفوز في سباقات تحمل التصنيف الرفيع «فئوية»، أبرزها الفوز في سباق «فيرواري ستيكس» لخيول الفئة الأولى في طوكيو مطلع العام الجاري. ويواجه جواد «غودولفين» صفوة جياد مسافة الميل (1600 متر) الرملية في اليابان، يتقدمها بطل سباق «كورال ستيكس» الياباني «تاجو بيوتي» بإشراف المدرب ماساتو نيشيزونو.