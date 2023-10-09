انتصارات العروبة لا تتوقف.. والظفرة يتذوق الفوز الأول خارج ملعبه

واصل فريق العروبة انتصاراته، وتمكن من هزيمة مضيفه الرمس 3-2 خلال المباراة التي جمعتهما أمس بملعب الرمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الدرجة الأولى.

ورفع العروبة رصيده إلى النقطة 15 في صدارة الترتيب، وسجل للعروبة السنغالي محمد ديوب هدفين (68،45) والمالي الحساني تامبورا في الدقيقة 79، بينما سجل للرمس لوكاس سيلفا 10، ومواطنه جواو سانتوس 56.

من جانبه، حقق الظفرة انتصاراً ثميناً على مضيفه مسافي 4-2، هو الأول له خارج ملعبه، ليصل إلى النقطة 11 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد مسافي عند النقطة السابعة في المركز السادس، حيث سجل للظفرة منصور إبراهيم في الدقيقة الخامسة، والبرازيلي انتونيو جونيور 40، والإنجليزي بينيك افوبي 65، وخليل إبراهيم الحمادي 85، بينما سجل لمسافي الصربي رادوفانوفج 34، وسالم راشد 59. ونجح «غلف إف سي» في الفوز على مضيفه مصفوت بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت في ملعب مصفوت، إذ سجل للفائز ماجد أحمد سالم 23، والبرازيلي رينر الفيس 59، وماتيوس باستوس 90+2، ليصبح رصيد «غلف إف سي» ثلاث نقاط مقابل خمس لمصفوت. وحقق فريق غلف يونايتد الفوز على الفجيرة بملعب الأخير بهدف نظيف سجله الإنجليزي ريتشارد بينيكت 45، ليصبح رصيد غلف يونايتد أربع نقاط، وهو رصيد الفجيرة نفسه.