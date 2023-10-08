النصر يزيح العين من قمة الدوري بصاروخية سمير

فوت العين فرصة الانفراد بصدارة دوري أدنوك للمحترفين، بعد خسارته بهدف من دون رد أمام مستضيفه النصر في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد آل مكتوم، في ختام الجولة الخامسة من المسابقة.

وفشل الزعيم في استغلال تعثر منافسه المباشر، شباب الأهلي، الذي تعادل أمس مع الجزيرة بهدف لكل منهما وعجز لاعبوه عن زيارة شباك حارس النصر، أحمد شامبيه، الذي قدم مع زملاءه، واحدة من أفضل مباريات العميد هذا الموسم، على مستوى الانضباط التكتيكي.

وجاءت المباراة مثيرة في شوطها الأول، والذي بداءه العين بسيطرة وبدوافع هجومية كانت واضحة وأضاع معها لابا كودجو، أكثر من فرصة مُحققة للتسجيل وتحديدا مع الدقيقة الرابعة، التي استطاع فيها المهاجم التوغولي، أن يستثمر الخروج الخاطئ من أحمد شامبيه من مرماه، ولعب الكرة بغرابة شديدة فوق العارضة.

وبعد فترة من السيطرة لمصلحة العين، استطاع النصر أن يدخل أجواء المباراة بفضل الهجمات المرتدة، والتي أضاع معها عادل تعرابت فرصة التسجيل بعدما رواغ خالد عيسى، وسدد في المرمى الخال من حارسه، ولكن الأرض انشقت عن الظهير الأيسر ايريك والذي أبعد قبل أن تُعانق الشباك.

ولاحت للضيوف فرصة مثالية للتقدم من ضربة ثابتة على حافة الصندوق، ولكن سفيان رحيمي سدد في الحائط البشري.

وقبل أن يخرج الفريقان للاستراحة هدد مهاجم النصر الإيطالي، مانولو جادبياديني، مرمى العين من انفراد أنهاه بتسديدة مرت بمحاذاة القائم الايسر.

وبعد الاستراحة دخل العين إلى أرضية الملعب مواصلا مساعيه الهجومية، وأضاع لابا كودجو فرصة أخرى للتسجيل تألق معها الحارس، أحمد شامبيه والذى تصدى لرأسية مهاجم العين وحولها لضربة ركنية.

وجاءت اللحظة الأهم في المباراة، حينما تمكن النصر من التقدم بفضل تسديدة مُحكمة من لاعبه سمير مميسيفيتش، استقرت على يسار الحارس.

وازدادت الأوضاع صعوبة على العين، بعدما تلقى البديل جوناتاس سانتوس البطاقة الصفراء الثانية ليستكمل فريقه اللقاء بـ10 لاعبين دون أن يتمكن من تعديل النتيجة.